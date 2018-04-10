«Раздался хлопок, повалил дым»: на уроке в челябинской школе взорвался мобильник

На уроке в челябинской школе № 155 взорвался телефон ученика. Мобильник лежал на стуле, и никто не пострадал.

— Сын рассказал, что раздался хлопок, потом повалил дым, и было видно пламя. Они все быстро выбежали из кабинета, — сообщил 74.ru отец восьмиклассника.

Огонь потушила учитель, вылив ведро воды на полыхающий телефон, от которого уже занялась обшивка стула. Но больше всего родителей возмутило то, что пожарная сигнализация не сработала.

В школе № 155 факт происшествия подтвердили, но от комментариев пока отказались.

Телефон раздуло за секунды

Мастер по ремонту техники Сергей Шутов объяснил, что, скорее всего, взорвался не сам телефон, а аккумуляторная батарея.

— Бывают случаи, что батарея раздувается в несколько раз, повреждает корпус, дисплей и другие части телефона или планшета. Если её случайно проткнуть, то она быстро воспламеняется и даёт много дыма, — рассказал Сергей Шутов.

По словам мастера, такие проблемы чаще всего возникают у бюджетных телефонов и планшетов. После таких возгораний восстанавливать гаджет нет смысла.

Специалист добавил, что от бракованной техники никто не застрахован, но детям лучше покупать телефоны проверенных производителей.

Загоревшийся телефон потушили ведром воды