В Тюмени пострадавший от пожара дом мастера Привалова продан за 32,5 миллиона рублей

Тюмени в частные руки продан дом мастера В. Н. Привалова, признанный объектом культурного наследия регионального значения. Согласно информации на сайте Фонда имущества Тюменской области, архитектурный памятник был продан за 32,5 миллиона рублей. Торги начинались с 7,4 миллиона рублей.

Дом был построен на берегу Туры в 1918 году и принадлежал мастеру по деревянной резьбе В. Н. Привалову. Как указано в акте обследования от 29 сентября 2015 года, здание находится в аварийном состоянии, оба его этажа завалены мусором. Новый хозяин должен будет восстановить дом.

Фото: fund72.ru