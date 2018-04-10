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Ухудшение паводковой обстановки прогнозируется в Гагинском и Починковском районах
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Ухудшение паводковой обстановки прогнозируется в Гагинском и Починковском районах 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Для мониторинга ситуации и помощи населению на места направлены силы и средства специализированной пожарно-спасательной части. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На данный момент в опасных районах дежурят 12 единиц техники и 24 специалиста. В их арсенале имеется все необходимое оборудование и средства для оказания помощи жителям: надувные лодки, спасательные жилеты и круги, бензопилы, мотопомпы. Мониторинг и оценку паводковой обстановки специалисты будут вести с беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа.
Напомним, режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за возможного осложнения паводковой обстановки.
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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