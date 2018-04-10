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Переселенцам с Кулибина, 10 отдадут три этажа пензенского общежития
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Переселенцам с Кулибина, 10 отдадут три этажа пензенского общежития 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Переселенцам аварийного дома № 10, расположенного улице Кулибина, отдадут здание общежития колледжа промышленных технологий. В настоящий момент оно не используется по назначению, поскольку учащихся нельзя расселять в здании, где проведен газ. Так, три этажа общежития планируется отвести под маневренный фонд. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщает пресс-служба областного правительства.
Общая площадь помещений составляет 710 квадратных метров, в настоящий момент здесь свободны 24 комнаты.
«Сформируйте рабочую группу, осмотрите каждое помещение, — обратился Иван Белозерцев к главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву. — Детально оцените состояние каждой комнаты — где обои надо подклеить, где замки новые поставить. Сантехника вся обязательно должна работать, вода не должна течь. Давайте как можно быстрее готовить комнаты и переселять людей».
Глава региона также акцентировал внимание на том, что помещение бывшего спортзала, расположенного на первом этаже общежития, можно отвести под ясельную группу детского сада или подростковый клуб.
Фото: пресс-служба областного правительства.
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