Переселенцам с Кулибина, 10 отдадут три этажа пензенского общежития

Переселенцам аварийного дома № 10, расположенного улице Кулибина, отдадут здание общежития колледжа промышленных технологий. В настоящий момент оно не используется по назначению, поскольку учащихся нельзя расселять в здании, где проведен газ. Так, три этажа общежития планируется отвести под маневренный фонд. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев , сообщает пресс-служба областного правительства.

Общая площадь помещений составляет 710 квадратных метров, в настоящий момент здесь свободны 24 комнаты.

«Сформируйте рабочую группу, осмотрите каждое помещение, — обратился Иван Белозерцев к главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву . — Детально оцените состояние каждой комнаты — где обои надо подклеить, где замки новые поставить. Сантехника вся обязательно должна работать, вода не должна течь. Давайте как можно быстрее готовить комнаты и переселять людей».

Глава региона также акцентировал внимание на том, что помещение бывшего спортзала, расположенного на первом этаже общежития, можно отвести под ясельную группу детского сада или подростковый клуб.

Фото: пресс-служба областного правительства.