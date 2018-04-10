Три года в районной спортшколе Башкирии не работала противопожарная система

Прокуратура Бижбулякского района совместно с сотрудниками МЧС выявила грубые нарушения пожарной безопасности в районной спортивной школе «Парус». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РБ.

Проводя проверку, представители надзорного ведомства и МЧС обнаружили, что в здании, эксплуатируемом с 2015 года, неисправны системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Так, в помещениях были заперты эвакуационные выходы, в спортивном зале вообще занавешены сетью. В классах и коридорах нет знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации, выхода из здания.

Прокуратура района внесла директору учреждения представление об устранении нарушений. В отношении него возбудила административное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

В результате большинство нарушений устранено: восстановлена работа пожарной сигнализации, открыты эвакуационные выходы и установлены специальные знаки. Соблюдение в спортшколе требований пожарной безопасности находится на контроле прокурора.