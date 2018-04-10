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В Белгороде на ходу загорелся автобус с пассажирами
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В Белгороде на ходу загорелся автобус с пассажирами 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
10 апреля в 12.57 на телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Белгорода поступило сообщение о возгорании на пересечении улиц Промышленная и Студенческая маршрутного ПАЗа № 26.
К моменту приезда пожарных и спасателей огонь уже полностью охватил автобус. Из людей, к счастью, никто не пострадал. Водитель и четверо пассажиров успели вовремя покинуть салон автобуса.
Полностью потушить пожар удалось через 17 минут. Автобус полностью сгорел. Специалистам предстоит установить причину пожара и оценить ущерб.
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