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В Похвистнево потушен крупный пожар в частном доме
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В Похвистнево потушен крупный пожар в частном доме 

Волга Ньюс 1 час назад
На месте происшествия горел частный дом на площади в 160 кв. м. 14 человек с применением пяти спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 20:51.
Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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