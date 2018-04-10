В Похвистнево потушен крупный пожар в частном доме

На месте происшествия горел частный дом на площади в 160 кв. м. 14 человек с применением пяти спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 20:51.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.