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Два автомобиля вместе с гаражами сгорели в Вытегре
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Два автомобиля вместе с гаражами сгорели в Вытегре 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Сгорели иномарка и отечественная машина, которые хранились в деревянных гаражах, расположенных рядом друг с другом на улице Пионерской, 5. Пожар произошел накануне днем, имущество тушили почти час, однако отстоять его не удалось.
Сгорел «Пежо» с 16-летним «стажем» и 17-летний ВАЗ-2105. На место ЧП пожарные подразделения прибыли на четырех единицах техники около часа дня, в тушении принимали участие 10 человек личного состава. К тому времени гаражи горели открытым пламенем, площадь пожара составила 36 «квадратов».
Как сообщили «Вологда.РФ» в региональном управлении МЧС, по предварительной версии, причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов иномарки, пламя от которой распространилось на оба гаража. Ущерб устанавливается, пострадавших нет.
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