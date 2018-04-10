Два автомобиля вместе с гаражами сгорели в Вытегре

Сгорели иномарка и отечественная машина, которые хранились в деревянных гаражах, расположенных рядом друг с другом на улице Пионерской, 5. Пожар произошел накануне днем, имущество тушили почти час, однако отстоять его не удалось.

Сгорел «Пежо» с 16-летним «стажем» и 17-летний ВАЗ-2105. На место ЧП пожарные подразделения прибыли на четырех единицах техники около часа дня, в тушении принимали участие 10 человек личного состава. К тому времени гаражи горели открытым пламенем, площадь пожара составила 36 «квадратов».

Как сообщили «Вологда.РФ» в региональном управлении МЧС, по предварительной версии, причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов иномарки, пламя от которой распространилось на оба гаража. Ущерб устанавливается, пострадавших нет.