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Еще в одном тюменском ТЦ нашли нарушения пожарной безопасности: там не работает сигнализация
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Еще в одном тюменском ТЦ нашли нарушения пожарной безопасности: там не работает сигнализация 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени продолжаются внеплановые проверки торговых центров после трагедии в Кемерово. Нарушения требований пожарной безопасности тюменская прокуратура совместно с МЧС выявили в ТЦ «Дарина». В торговом центре в неисправном состоянии находилась пожарная сигнализация на втором и третьем этажах. Также на третьем этаже не работала система оповещения и управления эвакуацией. — В ходе проверки не были предоставлены документы проверки состояния огнезащитной обработки несущих металлических конструкций. Отсутствовали акты проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. На объекте не была произведена перекатка пожарных рукавов, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Проверяющих также не устроило то, что в паркинге клапан дымоудаления открылся только через три минуты после срабатывания систем противопожарной защиты. Это тоже является нарушением. В результате проверки в отношении собственника ТЦ «Дарина» АО «АИЖК по Тюменской области» возбуждено административное дело за нарушение требований пожарной безопасности. Организация теперь должна устранить все недочеты.
Ранее были озвучены результаты проверки ТРЦ «Колумб», в котором тоже были найдены многочисленные нарушения. После проверки был также оштрафован тобольский ТРЦ «Жемчужина Сибири», в котором проверяющие выявили, что аварийные выходы заставлены посторонними предметами, а в кинозалах самовольно увеличено количество посадочных мест. Редакция 72.ru провела свою проверку тюменских ТРЦ. Мы изучили аварийные выходы в пяти торговых центрах Тюмени и посетили кинотеатры в «Кристалле», «Фаворите» и «Солнечном». Результаты вызвали обсуждения среди читателей.
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