Загорелась столовая: из самарского ТЦ «Вертикаль» эвакуировали около 100 человек

Спецмашины расположились на парковке ТЦ К тушению условного очага возгорания привлекли 10 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

Самарские пожарные в полном обмундировании

— Учения в ТЦ были запланированы еще в 2017 году. По легенде, пожар произошел в столовой, на 4 этаже. Пламя вспыхнуло прямо на кухне. В этот момент в здании находились около 100 человек. Было две сложности при эвакуации — большое скопление людей и многоэтажность здания. Мы увеличили численность посетителей в связи с последними событиями в Кемерово , — сообщил замначальника центра управления, начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Самарской области, майор Иван Савенков

К месту условной трагедии прибыли медики

Согласно сценарию, в «Вертикали» не сработала система оповещения о пожаре. В здании появился дым. Пожарные подразделения проходили по лестничной эвакуационной клетке и вызволяли людей из огня при помощи спасательных устройств.

При спасении людей использовались выдвижные лестницы

Некоторые посетители самостоятельно покидали объект

Люди оперативно выходили на улицу

Пожарные готовятся к локализации условного очага возгорания

Пострадавших выносят из задымленных помещений ТЦ Посетителей обследуют врачи скорой помощи

Учения успешно завершили. Оценку действиям оперативных структур дадут позднее.