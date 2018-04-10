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Загорелась столовая: из самарского ТЦ «Вертикаль» эвакуировали около 100 человек
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Загорелась столовая: из самарского ТЦ «Вертикаль» эвакуировали около 100 человек 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В понедельник, 9 апреля, в торгово-офисном центре «Вертикаль» на Московском шоссе, 17 прошли пожарно-тактические учения сотрудников ГУ МЧС России по Самарской области.
Спецмашины расположились на парковке ТЦ  К тушению условного очага возгорания привлекли 10 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.
Самарские пожарные в полном обмундировании
— Учения в ТЦ были запланированы еще в 2017 году. По легенде, пожар произошел в столовой, на 4 этаже. Пламя вспыхнуло прямо на кухне. В этот момент в здании находились около 100 человек. Было две сложности при эвакуации — большое скопление людей и многоэтажность здания. Мы увеличили численность посетителей в связи с последними событиями в Кемерово, — сообщил замначальника центра управления, начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Самарской области, майор Иван Савенков.
К месту условной трагедии прибыли медики
Согласно сценарию, в «Вертикали» не сработала система оповещения о пожаре. В здании появился дым. Пожарные подразделения проходили по лестничной эвакуационной клетке и вызволяли людей из огня при помощи спасательных устройств.
При спасении людей использовались выдвижные лестницы
Некоторые посетители самостоятельно покидали объект
Люди оперативно выходили на улицу
Пожарные готовятся к локализации условного очага возгорания
Пострадавших выносят из задымленных помещений ТЦ  Посетителей обследуют врачи скорой помощи
Учения успешно завершили. Оценку действиям оперативных структур дадут позднее.
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