Ещё
МЧС: в Оренбуржье паводковая ситуация опасений не вызывает
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС: в Оренбуржье паводковая ситуация опасений не вызывает 

АиФ-Оренбург 55 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
10 апреля на вертолете Ми-8 сотрудники ГУ МЧС региона и представители других ведомств совершили очередную авиаразведку паводковой обстановки на западе Оренбуржья.
Сейчас ситуация с паводком оценивается как стабильная, она не вызывает опасений. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС области, новых участков подтоплений не обнаружено.
Снег растаял в Переволоцком, Новосергиевском, Сорочинском, Пономаревском, Шарлыкском и Октябрьском районах, активных паводковых явлений пока нет. Ледостав все еще наблюдается практически на всех западных реках, за исключением реки Самары.
Мониторинг обстановки продолжается.
АиФ-Оренбург: последние новости
Под Оренбургом в поселке Подмаячный загорелся жилой дом В Новотроицке пожарные потушили возгорание на промышленном предприятии МЧС предупреждает: на оренбургских реках начинает подтаивать лед
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления975
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей176
Небо над Сирией опустело444
Британия отказалась бомбить Сирию102
Вслед за техникой подорожает одежда149
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:26
Город засыпало мертвыми гусями
Происшествия Общество
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение