МЧС: в Оренбуржье паводковая ситуация опасений не вызывает

10 апреля на вертолете Ми-8 сотрудники ГУ МЧС региона и представители других ведомств совершили очередную авиаразведку паводковой обстановки на западе Оренбуржья.

Сейчас ситуация с паводком оценивается как стабильная, она не вызывает опасений. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС области, новых участков подтоплений не обнаружено.

Снег растаял в Переволоцком, Новосергиевском, Сорочинском , Пономаревском, Шарлыкском и Октябрьском районах, активных паводковых явлений пока нет. Ледостав все еще наблюдается практически на всех западных реках, за исключением реки Самары.

Мониторинг обстановки продолжается.