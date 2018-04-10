Дом с противопожарными явлениями: изучаем системы безопасности в многоэтажках Екатеринбурга

После трагедии в Кемерово екатеринбуржцы начали активно интересоваться вопросами пожарной безопасности, причем не только в торговых центрах (их уже проверяла прокуратура ), но и в собственных домах. Дошло до того, что горожане скупили в магазинах все огнетушители. А в нашу редакционную почту посыпались вопросы о безопасности многоквартирных домов. Люди задумались, а работает ли в доме пожарная сигнализация? Кто ее обслуживает? Где огнетушители и план эвакуации?

На прошлой неделе скандал разгорелся в многоквартирном доме на Бакинских Комиссаров, где жильцы недосчитались пожарных рукавов. Очевидцы утверждают, что оборудование унесли в новостройку — иначе дом бы не смогли сдать. По словам жильцов, делом заинтересовалась прокуратура. Наши читатели также сообщали о фактах пропажи рукавов после капитальных ремонтов или после того, как дом менял форму управления.

О том, что обязательно должно входить в систему пожарной безопасности в многоквартирных домах, а что оставаться на усмотрение жильцов, — мы спросили у специалистов, которые обслуживают жилые здания.

— Пожарная сигнализация может быть установлена по желанию жильцов, они могут проголосовать за ее установку и сопровождение, оповестить УК и установить за счет собственных средств, — рассказали в управляющей компании «Стандарт». — План эвакуации Госпожнадзор не обязывает размещать в жилых домах. В лифтовых холлах и на лестницах многоэтажных домов должны быть указатели выходов. Если их нет, это повод обратиться в УК и потребовать разместить указатели.

В УК «Стандарт» рассказали, что после событий в Кемерово Госпожнадзор проверяет и многоквартирные дома, а жители стали интересоваться результатами этих проверок.

— За исправность сигнализации, если она установлена в доме, отвечает старший по дому или инженер УК, отвечающий за обслуживание здания, — пояснили в УК. — Но поддержка этой системы в исправном состоянии — обязанность прежде всего самих жильцов.

Между тем бывают случаи, когда сигнализация срабатывает из-за сбоя.

— У нас несколько дней выла сигналка, то на полчаса включится, то на два часа, ночью, и мы вообще не понимали, что в таких случаях делать, — рассказала жительница одной из екатеринбургских новостроек Елена. — Звонили в пожарную охрану, в управляющую компанию, в результате оказалось, у нас есть подрядчик (нанятый УК. — Прим. ред.), который отвечает за это, о существовании которого мы до того момента не знали. Бегали по этажам, смотрели, где дым — не нашли. Оказалось, система срабатывала на повышение температуры, но в реальности ничего не было. Временно отключили на нескольких этажах, но теперь страшно стало. Зато теперь на первом этаже вместе с другими полезными телефонами есть телефон, кому звонить, если орет сигналка.

В старых домах до десяти этажей современных систем дымоудаления и пожаротушения нет. Тут жильцам нужно действовать самим: вызвать пожарных, покинуть дом.

В таких домах требования к путям эвакуации менее жесткие. Дело в том, что их высота совпадает с высотой лестниц, которые используют пожарные для аварийной эвакуации людей.

А вот для домов выше десяти этажей по регламенту должна быть оборудована противопожарная система.

— Должны быть незадымляемые лестничные клетки с естественным боковым освещением, — разъяснили в компании «Брусника. Управление домами», обслуживающей несколько новостроек Екатеринбурга . — В квартирах установлены датчики пожарной сигнализации, которые срабатывают на резкое повышение температуры либо превышение допустимого порога. Они активируют пожарную сигнализацию.

Полностью укомплектованная современная система в многоэтажке работает так: датчики задымления в подъездах и холлах активируют пожарные извещатели. В случае, если система не срабатывает автоматически, она запускается вручную. Это могут сделать и сами жильцы, и персонал дома, например, охранник. На основных путях эвакуации установлены тревожные кнопки (ручники). Если срабатывает пожарная сигнализация, то запускается система оповещения, открываются клапаны дымоудаления на этаже, откуда поступил сигнал.

— Лифты при появлении сигнала опускаются на первые этажи. Они стоят с открытыми дверями, и ими невозможно воспользоваться, — рассказали в «Бруснике». — На каждом этаже в шкафах с внутренним противопожарным водопроводом находятся кнопки для запуска станции пожаротушения. В специальных кронштейнах (корзинах) находятся пожарные рукава. В паркинге — огнетушители.

По словам специалистов УК, проверка пожарных рукавов и испытание внутреннего противопожарного водопровода осуществляется два раза в год. Периодичность обслуживания пожарной сигнализации — один раз в месяц. Проверки проводит лицензированная организация, которую нанимает УК. С результатами всех проверок жильцы могу ознакомиться, обратившись в управляющую компанию.

Пожарные гидранты, согласно нормативам, должны быть расположены в 150 метрах от каждого дома, кроме случаев, когда места размещения гидрантов определены проектами строительства.

— Два раза в год проходят проверки МЧС , по итогам проверок составляются замечания. Иногда речь идет о полной замене или о частичном ремонте гидрантов, — рассказали в ЕМУП «Водоканал». — На сегодняшний день у нас остались восемь неустраненных замечаний, они касаются проведения раскопочных работ, которые будут устранены в более благоприятных погодных условиях. Гидранты активно обновляются. Все новые образцы гидрантов проходят тестирование в колодцах, расположенных рядом с пожарными частями.

Если гидрант неисправен или отключен из-за аварии и ремонта, информация об этом направляется в МЧС. И в случае пожара спасатели используют ближайший к месту происшествия исправный гидрант.

Если вы заметили, что в вашем доме нарушаются требования пожарной безопасности, таинственным образом пропадают рукава, датчики сигнализации висят для галочки, делайте фото и отправляйте нам на news@corp. e1.ru, тема «Безопасность дома». Мы направим ваши вопросы в адрес управляющих организаций.