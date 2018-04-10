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Малыши закрепили знания в области пожарной безопасности
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Малыши закрепили знания в области пожарной безопасности 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Сотрудники 4 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления МЧС по ЗАО пришли в гости к дошколятам.
В дошкольном отделении школы №1002 побывала инспектор Лариса Артемьева, она провела с ребятишками беседу на тему «Огонь-друг, огонь-враг».
Лариса Александровна в игровой форме разъяснила малышам, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить возникновения пожара. Именно в этом возрасте ребята лучше усваивают новые правила и, играя, стараются выполнить все задания. В ходе беседы дети охотно рассказывали, какие правила пожарной безопасности они уже знают. Инспектор рассказала им и о правильных действиях во время пожара, также объяснила, к чему может привести баловство со спичками. Напомнила инспектор и о номерах экстренных служб, которые необходимо знать всем.
Традиционно в конце беседы Лариса Александровна предоставила ребятишкам приятную возможность примерить боевую каску пожарного. Дети с огромным удовольствием надевали этот элемент экипировки огнеборцев и задавали интересующие их вопросы. Также был проведен противопожарный инструктаж с воспитателями детского сада.
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