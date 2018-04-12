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«Не можем выйти из дома»: в Самарской области подтопило село Верхнее Санчелеево
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«Не можем выйти из дома»: в Самарской области подтопило село Верхнее Санчелеево 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области в зоне подтопления оказались еще три поселка. На этот раз талая вода дошла до Мусорки, Мирного и Верхнего Санчелеево. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Из дома выйти не можем. Пройти куда-то тоже, — рассказали местные жители. — Вода на асфальт пошла.
По словам жителей поселка Мирный, причиной подтопления послужил засор в сливном сооружении.
— Мусор препятствует нормальному оттоку талой воды, и она разливается по улицам, — рассказали очевидцы.
Поселок Мирный подтопило из-за засора
Из-за паводка уже пострадали около 100 приусадебных участков в Ставропольском районе. В селе Тимофеевка подтопило 10 жилых домов, а в Нижнем Санчелеево уровень воды поднялся за час. На месте происшествия работал оперативный штаб ГУ МЧС России по Самарской области.
Подтопило и низководный мост в поселке Мосты. Здесь вода поднялась почти на два метра над дорожным покрытием конструкции.
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 Ещё 5 источников 
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