«Не можем выйти из дома»: в Самарской области подтопило село Верхнее Санчелеево

Самарской области в зоне подтопления оказались еще три поселка. На этот раз талая вода дошла до Мусорки, Мирного и Верхнего Санчелеево. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— Из дома выйти не можем. Пройти куда-то тоже, — рассказали местные жители. — Вода на асфальт пошла.

По словам жителей поселка Мирный, причиной подтопления послужил засор в сливном сооружении.

— Мусор препятствует нормальному оттоку талой воды, и она разливается по улицам, — рассказали очевидцы.

Поселок Мирный подтопило из-за засора

Из-за паводка уже пострадали около 100 приусадебных участков в Ставропольском районе. В селе Тимофеевка подтопило 10 жилых домов, а в Нижнем Санчелеево уровень воды поднялся за час. На месте происшествия работал оперативный штаб ГУ МЧС России по Самарской области.