Спасатели прекратили поиски детей, провалившихся под лед в Хакасии

"На данный момент поисковые работы завершены, результата они не дали", — сказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Как уточнили в пресс-службе, для проведения поисковых работ было задействовано 32 человека, в распоряжении которых было 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что два 11-летних школьника провалились под лед на реке Абакан в хакасском городе Абаза. По данным МЧС, дети катались на велосипедах в районе реки. При каких обстоятельствах они оказались на льду неизвестно. Школьники провалились в полынью и моментально были затянуты под лед, очевидцы не успели предпринять никаких мер по их спасению.