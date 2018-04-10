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Спасатели прекратили поиски детей, провалившихся под лед в Хакасии
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Спасатели прекратили поиски детей, провалившихся под лед в Хакасии 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. ГУ МЧС по республике Хакасия объявило о завершении безрезультатных поисков провалившихся под лед реки Абакан детей вблизи города Абаза. Об этом сообщили во вторник ТАСС в ведомстве.
"На данный момент поисковые работы завершены, результата они не дали", — сказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Как уточнили в пресс-службе, для проведения поисковых работ было задействовано 32 человека, в распоряжении которых было 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что два 11-летних школьника провалились под лед на реке Абакан в хакасском городе Абаза. По данным МЧС, дети катались на велосипедах в районе реки. При каких обстоятельствах они оказались на льду неизвестно. Школьники провалились в полынью и моментально были затянуты под лед, очевидцы не успели предпринять никаких мер по их спасению.
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