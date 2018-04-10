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На пожаре в Балахнинском районе сгорел пожилой дачник
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На пожаре в Балахнинском районе сгорел пожилой дачник 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
Пожар возник днем 9 апреля в деревне Конево Балахнинского района Нижегородской области. Когда пламя было потушено, сотрудники МЧС обнаружили тело 59-летнего мужчины.
«По предварительным данным, возгорание произошло в деревянном доме, который собственники использовали как дачу. В доме имелось газовое оборудование», — рассказали в следственном комитете.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, однако видимых телесных повреждений на теле погибшего не обнаружили. Известно, что погибший мужчина курил. Одна из версий — неосторожное обращение с огнем.
Как рассказали соседи, год назад в этом же доме уже был пожар. В тот раз дачникам удалось спасти мужчину.
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