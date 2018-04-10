На пожаре в Балахнинском районе сгорел пожилой дачник

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета

Пожар возник днем 9 апреля в деревне Конево Балахнинского района Нижегородской области . Когда пламя было потушено, сотрудники МЧС обнаружили тело 59-летнего мужчины.

«По предварительным данным, возгорание произошло в деревянном доме, который собственники использовали как дачу. В доме имелось газовое оборудование», — рассказали в следственном комитете.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, однако видимых телесных повреждений на теле погибшего не обнаружили. Известно, что погибший мужчина курил. Одна из версий — неосторожное обращение с огнем.

Как рассказали соседи, год назад в этом же доме уже был пожар. В тот раз дачникам удалось спасти мужчину.