«Любой поступил бы так же»: бывший прапорщик из Новокуйбышевска спас из огня ребенка

Новокуйбышевске появился новый герой. Сергей Колузанов спас жизнь ребенка, который оказался в горящем здании.

Ранним утром водитель скорой помощи возвращался домой со смены. На сотовый телефон мужчины позвонила встревоженная жена. Она сообщила, что у соседей случился пожар, и дом полыхает огнем. Сергей поспешил на помощь. На бегу мужчина набрал номер пожарной части и сообщил о происшествии.

— Первое, что увидел, — зарево в соседском окне и огромный столб дыма. Когда подбежал ближе, услышал плач ребенка. Я знал, что у соседки маленький сын. Пожарные к тому времени еще не приехали, — рассказал Сергей Колузанов.

Экс-прапорщик милиции разбил окно, обхватил малыша рукой и вытащил из огня на улицу. Мальчик не пострадал, но сильно испугался. До приезда медиков Сергей Колузанов осмотрел ребенка и начал его успокаивать. После того, как мужчина передал ребенка врачам, он побежал на помощь к жене. В это время его супруга спасала из огня ценные вещи.

Очаг возгорания тушили 9 пожарных и 2 единицы спецтехники. Сотрудники МЧС справились со своей работой за полчаса. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная проводка.

— Таких экстремальных ситуаций у меня еще не было. Испугаться я не успел, в тот момент думал только о спасении мальчика из горящего дома. Любой на моем месте поступил бы так же, — поделился Сергей Колузанов.

Бывшие коллеги по службе экс-прапорщика милиции не удивились, узнав о смелом поступке Сергея. Они сообщили, что их бывший напарник очень отзывчивый, рассудительный и всегда готов прийти на помощь людям, которые находятся в беде.

Спустя некоторое время глава Новокуйбышевска наградил героя благодарственным письмом.

Большую часть своей жизни Сергей Колузанов трудился в милиции. Почти 22 года он посвятил борьбе с преступностью. В 2011 году экс-прапорщик вышел на пенсию. Сейчас он работает водителем скорой помощи.