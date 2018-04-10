Реконструкция дома Билибиных может затянуться

Представитель собственника дома Билибиных Андрей Хоменко 9 апреля на планерке в городской управе Калугиподтвердил, что планирует завершить реконструкцию здания к началу зимы. Но в том, что этот план выполнить удастся, он не уверен. «Законодательство в области охраны памятников построено таким образом, что оформление документации, получение экспертного заключения, потом ее согласование занимает довольно значительный промежуток времени. И, честно говоря, я не думаю, что я в этом году смогу пройти весь этот путь», — сказал он. Представитель областного управления по охране памятников культуры Татьяна Бабиченко, впрочем, пообещала, что процесс согласования не затянется и займет не больше месяца. Пока проект реконструкции здания управление не получало. Существует ли он вообще, пока не совсем понятно. С забором определенности больше. Его, несмотря на то, что угрозы дальнейшего обрушения дома Билибиных нет, Андрей Хоменко пообещал поставить у этого здания до конца недели. Он также выразил готовность заплатить штраф за снос второго этажа здания без согласования с управлением по охране памятников. Напомним, Дом Билибиных, являющийся объектом культурного наследия, лишился большей части стены второго этажа 6 апреля. По версии собственника здания, утром сам собой обрушился портик здания на стене, выходящей на улицу Кутузова. Так как угроза обрушения устоявшей части стены второго этажа была реальной, ее пришлось снести.