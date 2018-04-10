Ещё
Реконструкция дома Билибиных может затянуться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реконструкция дома Билибиных может затянуться 

Калуга 24 46 минут назад
Фото: Калуга 24
Представитель собственника дома Билибиных Андрей Хоменко 9 апреля на планерке в городской управе Калугиподтвердил, что планирует завершить реконструкцию здания к началу зимы. Но в том, что этот план выполнить удастся, он не уверен. «Законодательство в области охраны памятников построено таким образом, что оформление документации, получение экспертного заключения, потом ее согласование занимает довольно значительный промежуток времени. И, честно говоря, я не думаю, что я в этом году смогу пройти весь этот путь», — сказал он. Представитель областного управления по охране памятников культуры Татьяна Бабиченко, впрочем, пообещала, что процесс согласования не затянется и займет не больше месяца. Пока проект реконструкции здания управление не получало. Существует ли он вообще, пока не совсем понятно. С забором определенности больше. Его, несмотря на то, что угрозы дальнейшего обрушения дома Билибиных нет, Андрей Хоменко пообещал поставить у этого здания до конца недели. Он также выразил готовность заплатить штраф за снос второго этажа здания без согласования с управлением по охране памятников. Напомним, Дом Билибиных, являющийся объектом культурного наследия, лишился большей части стены второго этажа 6 апреля. По версии собственника здания, утром сам собой обрушился портик здания на стене, выходящей на улицу Кутузова. Так как угроза обрушения устоявшей части стены второго этажа была реальной, ее пришлось снести.
Калуга 24: последние новости
Разумовский проверил огнетушители и аварийные выходы калужской школы Дом Билибиных лишился второго этажа В Калуге погорел еще один гаражный кооператив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым671
Рубль ждет технический отскок170
Сын Табакова взбесил народ143
Обвал рубля: как это делается104
США приготовились к удару по Сирии1336
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
25:54
Обвал рубля: как это делается
Рынки Экономика
01:38
Рубль ждет технический отскок
Экономика Рынки
00:33
США приготовились к удару по Сирии
Армия Войска
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение