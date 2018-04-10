Спасатели прибыли к месту падения Ан-148 для поиска фрагментов тел погибших

МЧС отправило своих сотрудников на место падения Ан-148 из-за сообщений о обнаружении новых фрагментов тел жертв.

Об этом пишет ТАСС . Напомним, что ранее Sobesednik.ru приводил слова дочери одной из жертв трагедии, которая обратилась к Владимиру Путину с требованием провести повторные поисковые работы на месте падения самолета. По словам Юлии Синицыной, на поле, которое не оцеплено, до сих пор лежат некоторые фрагменты тел погибших.

В МЧС сообщили, что уже отреагировали на это обращение, отправив своих сотрудников на место падения Ан-148. Там будет работать группа Ногинского спасательного центра МЧС.