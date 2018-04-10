Авиационную бомбу в подъезде нашли жители Академгородка 

Бдительные жители обратились в полицию, сотрудники которой вместе с МЧС прибыли на место происшествия. Но тревога оказалась ложной: снаряд, предположительно авиационный, был учебным.
Об этом рассказал начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, который уточнил, что находка передана сотрудникам Росгвардии.
В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили информацию и пояснили, что сейчас выясняется как авиационная бомба, хоть и учебная, оказалась в подъезде жилого дома.
Напомним, полиция оцепляла здание аптеки №1 на Красном проспекте Новосибирска — в подвале здания рабочие обнаружили старые ржавые снаряды. Прибывшие взрывотехники ОМОНа обследовали боеприпасы и забрали для дальнейшей утилизации.