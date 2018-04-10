В Омской области при пожаре в частном доме погиб пенсионер

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Сегодня, 10 апреля, в Омской области произошёл пожар. В городе Калачинске горел двухквартирный дом. 81-летнему хозяину дома удалось самостоятельно потушить пожар. Однако он не смог вытащить из задымлённого дома своего 79-летнего брата. Пенсионер погиб до приезда врачей скорой помощи. Мужчина отровился дымом. По предварительной информации, пожар произошёл из-за неисправности отопительного электроприбора. По факту гибели 79-летнего мужчины в Калачинском отделе СУ СК РФ по Омской области проводят проверку.