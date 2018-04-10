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Ночью в Пензе пожарные тушили горящую фуру
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Ночью в Пензе пожарные тушили горящую фуру 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В ночь с понедельника на вторник пензенским пожарным пришлось спасать от огня многотонную фуру. Сигнал о возгорании в областном центре поступил на пульт диспетчера сегодня, 10 апреля, в 02:54 по московскому времени. На место происшествия был незамедлительно направлен пожарный расчет.
«На 630 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал», проходящей в черте города Пензы, загорелась фура марки МАЗ. Огонь уничтожил кабину и двигатель большегруза. Для ликвидации последствий пожара привлекались десять человек и две единицы техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.
В настоящее время специалисты Госпожнадзора устанавливают причину возгорания.
«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обращаются к жителям региона сотрудники областного МЧС.
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