Ночью в Пензе пожарные тушили горящую фуру

В ночь с понедельника на вторник пензенским пожарным пришлось спасать от огня многотонную фуру. Сигнал о возгорании в областном центре поступил на пульт диспетчера сегодня, 10 апреля, в 02:54 по московскому времени. На место происшествия был незамедлительно направлен пожарный расчет.

В настоящее время специалисты Госпожнадзора устанавливают причину возгорания.

«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обращаются к жителям региона сотрудники областного МЧС.