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В Ростошах ликвидировали пожар
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В Ростошах ликвидировали пожар 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Вчера в поселке Ростоши пожарно-спасательные подразделения МЧС потушили пожар.
Как сообщают в региональном МЧС, в первой половине дня в Ростошах на улице Журевского произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил квартиру площадью 12 кв метров. К ликвидации пожара привлекли девять человек и три единицы техники. Пострадавших нет. На данный момент на месате происшествия проводится дознание.
В связи со случившимся, главное управление МЧС напоминает оренбуржцам о важности соблюдения правил противопожарной безопасности и настоятельно рекомендует быть внимательными при обращении с огнем в закрытых помещениях.
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