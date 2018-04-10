Неизвестный украл купленную москвичкой душевую кабину из подвала жилого дома на ул. Тверская

В ведомстве рассказали, что 9 апреля в службу «02» обратилась гражданка 1958 г. рождения. «Женщина сообщила, что в сентябре прошлого года она приобрела душевую кабину стоимостью 110 тыс. руб., после чего по договоренности с дворником разместила ее в подвальном помещении на ул. Тверская, д. 8, корп. 1. В марте 2018 г. в указанном помещении заявительница своей кабины не обнаружила», — пояснили в пресс-службе.

По данному факту в МВД проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.