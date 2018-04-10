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Неизвестный украл купленную москвичкой душевую кабину из подвала жилого дома на ул. Тверская
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Неизвестный украл купленную москвичкой душевую кабину из подвала жилого дома на ул. Тверская 

Агентство «Москва» 1 час назад
Душевую кабину похитили из подвала дома в Тверском районе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
В ведомстве рассказали, что 9 апреля в службу «02» обратилась гражданка 1958 г. рождения. «Женщина сообщила, что в сентябре прошлого года она приобрела душевую кабину стоимостью 110 тыс. руб., после чего по договоренности с дворником разместила ее в подвальном помещении на ул. Тверская, д. 8, корп. 1. В марте 2018 г. в указанном помещении заявительница своей кабины не обнаружила», — пояснили в пресс-службе.
По данному факту в МВД проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.
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