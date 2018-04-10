Действия населения при возникновении пожара

Что делать, если кто-нибудь из вас заметит пожар? Напомним о самом главном.

Обнаружив огонь, дым или запах гари, поднимайте тревогу и немедленно вызывайте пожарную помощь по телефону «101»или с мобильного телефона 112.

Услышав ответ диспетчера: «Пожарная охрана», точно укажите место возникновения пожара и обязательно (если это известно) сообщите, угрожает ли огонь людям.

Не надо кричать: «Сильно горит!», лучше внятно рассказать о том, что видно, например: «Из двух окон седьмого этажа вырывается огонь». В этом кратком сообщении содержится максимум информации. В зависимости от этажности здания высылают лестницу соответствующей высоты. Слова «два окна» позволяют диспетчеру приблизительно определить площадь пожара. Открытое пламя, выбивающееся из окон, говорит о том, что пожар уже разбушевался.

Случается, что люди сообщают о несчастье с большим опозданием, бросают трубку, не сказав, где горит и т. п. Все это затрудняет работу пожарных.

Как только будет назван адрес, диспетчер немедленно вышлет помощь из ближайшей к месту происшествия пожарной части, сообщив: «Пожарные следуют». После чего задаст несколько уточняющих вопросов. Его может интересовать, в какой части здания происходит пожар, какие материалы горят, сильно ли задымлены помещения и т. д.

Чем точнее ответы, тем быстрее будет выслана необходимая дополнительная пожарная помощь.

В заключение диспетчер скажет: «Пожарные следуют, встречайте». Заявитель должен встретить машины на улице, указать кратчайший путь к горящему зданию, рассказать о его особенностях и о том, где в здании могут находиться люди.

Как правило, пожар начинается с малого. Потушить загорание в момент возникновения несложно. Важно сразу применить первичные средства тушения: ведра с водой, песок, покрывала, внутренний пожарный кран, огнетушители.

Главное — распределить обязанности: что кому делать. Прежде всего, конечно, — спасение людей. Если в помещениях остались дети, ищите их в углах, кладовках, под кроватями — в самых неожиданных местах.