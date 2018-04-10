Защитите балкон от пожара!

Неотъемлемым атрибутом любого многоэтажного здания являются балконы и лоджии. Казалось бы, это такое удобное место для того, чтобы в городских условиях, находясь на высоком этаже, можно было бы выйти на воздух и посмотреть на окрестности, или, например, чтобы выращивать комнатные растения, которые так любят солнечный свет. Однако зачастую балконы превращены в склады. Ведь чего только там ни увидишь: велосипеды без колес, сломанная и ненужная мебель, обувь и одежда, которые ждут своего отъезда на дачу, «дедушкины» лыжи, старая кухонная утварь и многое другое. Все это не только создает неудобства, но также может быть и весьма опасным.

Наиболее частой причиной возникновения пожара на балконе является человеческий фактор. Покурив возле распахнутого окна, не каждый житель загасит окурок и положит его в пепельницу, а просто бросит его вниз. Даже не задумываясь, что непотушенная сигарета может упасть на нижерасположенный балкон или лоджию, где жильцы дома хранят различные предметы быта, а леска для сушки завешана вещами.

Пожар на балконе опасен тем, что огонь очень быстро перекидывается через оконную раму в комнату, на выше— или рядом расположенные балконы. Хорошо, если хозяева квартиры находятся дома и вовремя примут меры по тушению начинающегося пожара и оперативно сообщат о происшествии в пожарную охрану. В противном случае, пожар успевает набрать силу, и понятно, что последствия его будут серьезными. Так не лучше ли позаботиться о собственной безопасности заранее и освободить балконы от сгораемых материалов?