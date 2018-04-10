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Почти тысяча владельцев «дальневосточного гектара» на Колыме получили поддержку
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Почти тысяча владельцев «дальневосточного гектара» на Колыме получили поддержку 

ТАСС 2 часа назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Около тысячи обладателей «дальневосточного гектара» в Магаданской области получили поддержку на освоение земли. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области Александр Просин.
"Меры поддержки получателей «дальневосточного гектара» на территории Магаданской области были введены с октября 2016 года. За это время ими воспользовались 895 человек на общую сумму 27,329 млн рублей", — сказал Просин.
По его словам, в 2017 году наиболее востребованной мерой поддержки была выплата гражданам, зарегистрированным на территории Ольского и Хасынского районов, подавшим заявления до 31 мая 2017 года. Заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский заявил о выделении каждому заявителю по 30 тыс. рублей. Всего 893 владельцам «дальневосточного гектара» выплатили 26,79 млн рублей.
Кроме того, личное подсобное хозяйство Ларисы Голуб получило 28,6 тыс. рублей в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014 — 2020 годы» по направлению «Культуртехнические мероприятия». А фермер в селе Кулу Юрий Ковальчук выиграл грант в размере 500 тыс. рублей на создание собственного бизнеса как начинающий предприниматель.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.
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