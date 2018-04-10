Почти тысяча владельцев «дальневосточного гектара» на Колыме получили поддержку

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 10 апреля. / ТАСС /. Около тысячи обладателей «дальневосточного гектара» в Магаданской области получили поддержку на освоение земли. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области Александр Просин.

"Меры поддержки получателей «дальневосточного гектара» на территории Магаданской области были введены с октября 2016 года. За это время ими воспользовались 895 человек на общую сумму 27,329 млн рублей", — сказал Просин.

По его словам, в 2017 году наиболее востребованной мерой поддержки была выплата гражданам, зарегистрированным на территории Ольского и Хасынского районов, подавшим заявления до 31 мая 2017 года. Заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский заявил о выделении каждому заявителю по 30 тыс. рублей. Всего 893 владельцам «дальневосточного гектара» выплатили 26,79 млн рублей.

Кроме того, личное подсобное хозяйство Ларисы Голуб получило 28,6 тыс. рублей в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014 — 2020 годы» по направлению «Культуртехнические мероприятия». А фермер в селе Кулу Юрий Ковальчук выиграл грант в размере 500 тыс. рублей на создание собственного бизнеса как начинающий предприниматель.