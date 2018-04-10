В Челябинске у маршрутки во время рейса отвалился газовый баллон

Утром 10 апреля на остановку около дома на улице Гагарина, 2 стянули экстренные службы. У маршрутки во время рейса отвалился газовый баллон.

— Что-то непонятное происходит на Гагарина, — сообщил читатель 74.ru. — На остановке находятся пожарные и скорая.

В пресс-службе управления МЧС региона рассказали, что сотрудники ведомства находятся на остановке на «поддежуривании».

— У маршрутки отвалился газовый баллон, он лежит на асфальте. Сейчас ждём газовую службу, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В пресс-службе Челябинскгоргаза подтвердили, что специалисты организации уже выехали на место.

Новость дополняется.