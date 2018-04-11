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Видео: лёд на реке под Новосибирском уничтожили взрывчаткой
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Видео: лёд на реке под Новосибирском уничтожили взрывчаткой 

ngs.ru 26 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске и области продолжается подготовка к паводку — сегодня, 11 апреля, спасатели трижды взрывали лёд на реке Иня.
Взрывы прогремели на участке реки между сёлами Мотково и Плотниково под Новосибирском.
«Взрывными работами были разрушены участки льда протяжённостью около 400 метров. Площадь взорванного льда составила более 2000 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В МЧС уточнили, что такие работы помогают предотвратить подтопление домов и построек во время весеннего паводка — если лёд не взорвать, то в этом месте может образоваться затор.
«Подрывные работы в Новосибирской области проходят по плану В дальнейшем, при прохождении паводка, в случае образования заторов будут проводиться оперативные ледовзрывные работы в Кочковском, Красноозёрском районах на реке Карасук и Искитимском районе на реке Бердь», — добавил заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виталий Панов.
В прошлом году спасатели тоже взрывали лёд недалеко от села Мотково: на проведение взрывных работ ушло 100 килограммов взрывчатки.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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