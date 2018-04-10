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Нарушения требований пожарной безопасности нашли в детсадах Южного Урала
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Нарушения требований пожарной безопасности нашли в детсадах Южного Урала 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
Нарушения требований пожарной безопасности выявлены в нескольких детсадах и школах Челябинской области, сообщают в пресс-центре прокуратуры региона.
В Усть-Катаве в ходе проверки правоохранители установили, что в одном из дошкольных учреждений в случае опасности аварийный выход не удастся открыть изнутри без ключа, в другом детсаду на дверях нет необходимого устройства, а в Центре детского творчества неисправен огнетушитель.
В Детской художественной школе Аши вовремя не проводили проверки противопожарного водопровода, а также не назначили людей, ответственных за эвакуацию в случае пожара. Нашли нарушения и в четырёх образовательных учреждениях Трёхгорного.
«По результатам проверок в отношении директоров муниципальных учреждений возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, а также внесены представления об устранении выявленных нарушений закона», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Напомним, ранее сотрудники МЧС в ходе проверки выявили нарушения требований пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных комплексах Челябинска.
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