Нарушения требований пожарной безопасности нашли в детсадах Южного Урала

Нарушения требований пожарной безопасности выявлены в нескольких детсадах и школах Челябинской области , сообщают в пресс-центре прокуратуры региона.

Усть-Катаве в ходе проверки правоохранители установили, что в одном из дошкольных учреждений в случае опасности аварийный выход не удастся открыть изнутри без ключа, в другом детсаду на дверях нет необходимого устройства, а в Центре детского творчества неисправен огнетушитель.

В Детской художественной школе Аши вовремя не проводили проверки противопожарного водопровода, а также не назначили людей, ответственных за эвакуацию в случае пожара. Нашли нарушения и в четырёх образовательных учреждениях Трёхгорного.

«По результатам проверок в отношении директоров муниципальных учреждений возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ , а также внесены представления об устранении выявленных нарушений закона», — прокомментировали в надзорном ведомстве.