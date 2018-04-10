В чувашском «МТВ Центре» обнаружено 149 нарушений требований пожарной безопасности

Чувашии прошли проверки пожарной безопасности в торговых центрах. «МТВ Центр» стал лидером по количеству нарушений, всего их начитали 149. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания главы Чувашии с членами правительства республики.

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Чувашии Станислав Антонов , в ТРЦ «Каскад» зафиксировано 73 нарушения. В ТЦ «Дом мод» технически неисправны система пожарной сигнализации и система оповещения, допущены изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта. В ТРЦ «Мега Молл» нарушена система автоматического водяного пожаротушения. Кроме того, отсутствует система дымоудаления на 1-4 этажах.

Лишь один торговый центр «Империал» работает без нарушений.