Лёд и пламень: в чрезвычайных ситуациях Приморья виноваты люди, а не стихия

50 любителей зимней рыбалки отправились на отколовшейся льдине в открытое море. На помощь пришли жители ближайшего села. Спасатели разводят руками — на дворе апрель, а их всё тянет на лёд. Весеннее обострение, не иначе. А ещё в Приморье объявлен особый противопожарный режим. По состоянию на начало месяца МЧС выявлено 50 очагов возгорания. Эксперты считают, что причина — в варварском отношении к природе. Система штрафов нарушителей не пугает.

Уходим в отрыв

— Поплыли! На белом своём корабле! — меткий комментарий произнёс человек, снявший массовый перфоменс рыбаков на Амурском заливе. — Во Владивосток возвращаются, с острова Песчаный.

Не успевшие спрыгнуть на берег мужики в растерянности смотрят «за борт». Спасатели уже спешат на катере с воздушной подушкой.

Инцидент произошел 4 апреля, в районе мыса Песчаный в Амурском заливе. По официальной информации на дрейфующей льдине находилось от 30 до 50 любителей подлёдного лова. И снова повезло! До прибытия МЧС жители села Берегового вытащили на берег бедолаг на моторных лодках.

— Тающий лёд, покрытый водой, тонкий, рыхлый, с трещинами, — говорит начальник пресс-службы МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов. — Люди продолжают выходить. Это безрассудство, болезнь, которая весной обостряется. Всё могло закончиться плачевно. А им весело. Хочется добавить, что родственники, отпуская близкого человека на рыбалку в апреле, благословляют его на смерть.

Депутаты Заксобрания ещё в конце 2017 г. поддержали в первом чтении инициативу прокурора Приморья. Суть изменений: если раньше за несоблюдение правил безопасности на льду граждане не несли никакой ответственности, то с принятием поправок в закон об административных нарушениях введут система штрафов. Суммы, впрочем, символические: за выход на тающий лёд спасенный заплатит от 500 до тысячи рублей. Второе чтение не за горами, но вряд ли принятые меры призовут к разуму рыбаков, уходящих в отрыв.

Не рублём, а трудом

— Ехал из Лесозаводска в Славянку, горит всё до стелы Хасанского района. Недалеко до «Земли леопарда»! — пишет в сети очевидец утром 9 апреля.

В этот же день распоряжением врио губернатора Андрея Тарасенко в крае введён особый противопожарный режим. По сообщению начальника «Приморской авиабазы» Владимира Куликова , тушат лесные пожары 283 человека, задействовано 95 единиц техники. Локализован пожар в Сихотэ-Алиньском заповеднике, действующим остается пожар в национальном парке «Зов тигра».

Как доложила специалисты Примгидромета, местами уже наблюдается первый класс пожароопасности леса. Огонь, выжигая лесополосу, подбирается к жилым строениям. ВА селе Зеркальном Кавалеровского района 28 марта из-за сильного пожара сгорели дома. Главе района предложено уволиться по собственному желанию. МЧС настоятельно призывает граждан соблюдать правила противопожарного режима. Любое нарушение является преступлением. Советуют ограничить походы в лес, не разводить костров. Учёные называют главной причиной пожарищ — деятельность людей, неконтролируемый пал травы.

— Дело только в людях, — высказывается учёная из ДВО РАН Ольга Ухваткина. — Опасность усилилась после засушливого лета и малоснежной зимы. Палы не прекращаются.

В деревнях штрафовать бесполезно, у народа всё равно денег нет. А если наказывать не рублём, а принудительным трудом? Эксперты полагают, что побывав месяц-другой «в шкуре» пожарного добровольца, поджигатель одумается. Проникнется всей душой.

ЦИФРЫ

Во время противопожарного режима административная ответственность для физических лиц увеличивается до 4-5 тыс. руб., для должностных лиц до 20-40 тыс. руб., для юридических — до 300-500 тыс. руб.

КСТАТИ

Департамент лесного хозяйства просит сообщать о возгораниях в лесу по тел. : 8-800-100-94-00.