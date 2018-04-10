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Акция «Безопасный лед» спасла жизни жителям Приморья
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Акция «Безопасный лед» спасла жизни жителям Приморья 

Primpress 44 минуты назад
Фото: Primpress
Межведомственная профилактическая акция «Безопасный лед» 2017-2018 годы завершена. По ее результатам, количество происшествий на зимних водоемах Сибири, Урала и Дальнего Востока сократилось в среднем на 45%, число погибших — на 21%, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.
С ноября 2017 года по март 2018 года 44 происшествия случилось на зимних водоемах, в результате погибли 57 человек, годом ранее — 80 происшествий и 72 погибших.
В периоды проведения акции на контроле профилактических групп находилось 7 264 места возможного выхода людей и выезда техники на лед водоемов в Сибирском, Уральском и Дальневосточном регионах. В патрулировании и разъяснительной работе с населением были задействованы более 22 тысяч человек.
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