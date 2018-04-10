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11-летний мальчик, пострадавший при пожаре в «Зимней Вишне», начал ходить
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11-летний мальчик, пострадавший при пожаре в «Зимней Вишне», начал ходить 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Выпавший из окна горящего торгового центра 11-летний мальчик начал ходить.
Как сообщает пресс-служба Областной детской клинической больницы Кемерова, ребенка перевели из отделения общей хирургии в отделение восстановительного лечения. Он идет на поправку, его состояние оценивается как удовлетворительной, сейчас он уже сидит и ходит. Каких либо прогнозов о времени реабилитации ребенка врачи не дают, но уверены, что его жзини ничего не угрожает.
Напомним, отец мальчика вытолкнул сына из окна 4 этажа горящей «Зимней Вишни», надеясь спасти ребенка. В результате падения мальчик получил различные травмы, множественные ушибы и перелом костей таза. В пожаре погибли его родители и младшая сестра.
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