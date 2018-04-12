На пожаре аварийного дома в Иркутске погибли 14-летний школьник и его мать

Утром 11 апреля пожарные расчеты в Иркутске были подняты по тревоге — загорелся двухэтажный деревянный дом по улице Николаева.

Во время тушения огня в доме были обнаружены тела 14-летнего подростка и его 41-летней матери. На момент возгорания они спали.

Соседи рассказали сми, что данный дом уже горел в 2003 году. Считается памятником архитектуры, н опри этом находится в аварийном состоянии уже более 15-ти лет. В 2006 году из этого дома расселили несколько семей п программе аварийного жилья, а про мать с сыном и еще одну семью почему-то забыли, их очередь на жилье просто исчезла.

Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов прокомментировал ситуацию, рассказав, что по существующим у них данным, этот дом нигде не стоит на учете. Городская администрация заявила, что дом расселению и сносу не подлежит, так как является памятником архитектуры, а погибшие являясь собственниками жилого помещения, должны были сами за ним следить и приводить в порядок.

Известно, что погибшая женщина пыталась судиться и о ходе процессов писала в соцсетях. Например, о том, что реставрировать дом их пытались заставить через суд, который в итоге отказал истцам в полном объеме.