В Подмосковье появился единственный в мире коттедж по проекту Захи Хадид 

В Подмосковье завершилось строительство единственного в мире частного жилого дома по проекту Захи Хадид, пишет РБК. Дом находится в Барвихе и принадлежит российскому олигарху Владиславу Доронину. Коттедж, получивший название Capital Hill Residence, обошелся девелоперу в $140 млн Площадь четырехэтажного особняка составляет 3,3 тысячи квадратных метров. Нижний этаж погружен под землю, в то время как верхний, состоящий только из хозяйской спальни, возвышается над землей на 35 метров. В доме, помимо стандартных жилых комнат, есть 20-метровый бассейн, ночной клуб, спа-комплекс, спортзал и японский сад.
Изначально Доронин строил эту загородную резиденцию в качестве свадебного подарка для супермодели Наоми Кэмпбелл (впоследствии они расстались). О строительстве дома сообщалось еще в 2012 году. Capital Hill Residence — второе здание авторства Хадид в России. Первым стал бизнес-центр Dominion Tower, построенный в 2008–2015 годах в Москве.