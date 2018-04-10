Огнеборцы оперативно потушили пожар в двухквартирном доме во Владивостоке

Огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению.

Общая площадь составила 0,5 квадратных метров. Возгоранию не удалось развиться до крупного пожара, и жилое помещение удалось отстоять. На тушениии были задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники.