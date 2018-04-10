Пожар в здании у КРЦ «Звезда» полностью ликвидировали

Сотрудники МЧС работали на месте пожара на улице Ново-Садовой в Самаре до полуночи. Возгорание полностью ликвидировали в 23:23.

— На тушении пожара работали подразделения в составе 71 человека и 26 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар вспыхнул вечером в понедельник, 9 апреля. Огонь распространился на крыше здания на площади 450 квадратных метров. Столб черного дыма был виден практически их всех районов города — от центра до окраин. 63.ru следил за событиями на месте происшествия в режиме онлайн.

По словам очевидцев, с крыши падали куски горящей кровли. 63.ru публиковал видео пожара, снятое с высоты.

По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Однако специалистам предстоит провести обследование здания и экспертизы, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.