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Пожар в здании у КРЦ «Звезда» полностью ликвидировали
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Пожар в здании у КРЦ «Звезда» полностью ликвидировали 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Сотрудники МЧС работали на месте пожара на улице Ново-Садовой в Самаре до полуночи. Возгорание полностью ликвидировали в 23:23.
— На тушении пожара работали подразделения в составе 71 человека и 26 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожар вспыхнул вечером в понедельник, 9 апреля. Огонь распространился на крыше здания на площади 450 квадратных метров. Столб черного дыма был виден практически их всех районов города — от центра до окраин. 63.ru следил за событиями на месте происшествия в режиме онлайн.
По словам очевидцев, с крыши падали куски горящей кровли. 63.ru публиковал видео пожара, снятое с высоты.
По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Однако специалистам предстоит провести обследование здания и экспертизы, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.
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 Ещё 2 источника 
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