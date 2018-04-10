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Пожар в здании рядом с РКЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован
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Пожар в здании рядом с РКЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, что сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Ново-Садовая рядом с КРЦ «Звезда» поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:01.
Площадь пожара составляла 200 кв. м. Затем площадь пожара увеличилась до 450 кв. м. В тушении участвовал 71 человек, использовалось 26 единиц техники.
Пожар удалось локализовать в 19:51. Ликвидация открытого горения объявлена в 20:33, а полная ликвидация в 23:23. Данных о пострадавших нет.
Обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
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