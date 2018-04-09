Крупный пожар на крыше ресторана в Самаре: кадры с места ЧП 

В здании бывшего ресторана и боулинг-центра рядом с торговым центром «Звезда» в Самаре произошел пожар. Смотрите на видео кадры с места ЧП Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бывшего ресторана рядом с культурно-развлекательным центром «Звезда» в Самаре, сообщает РИА Новости. От огня пострадала площадь в 450 квадратных метров. Персонал и посетители КРЦ «Звезда», который расположен по тому же адресу, что здание бывшего ресторана, где был пожар, эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации огня были привлечены более 70 пожарных и 22 единицы техники.