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Удушливый запах гари накрыл поселок Ангарский в Волгограде
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Удушливый запах гари накрыл поселок Ангарский в Волгограде 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Поселок Ангарский в Дзержинском районе Волгограда окутало едким запахом гари. По словам местных жителей, из-за резких ароматов им пришлось закрыть балконы и закупорить окна.
— Въедливый запах кружит по улицам уже несколько часов, — рассказывает волгоградка Ирина Михайленко. — По двору летает черная «крошка» от сгоревшего камыша.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области предположили, что в Дзержинском районе загорелся камыш. Откуда пошел огонь, волгоградские спасатели обещали рассказать завтрашним утром.
В регионе, еще не просохнувшем после сильного наводнения, начала гореть сухая трава. По словам очевидцев, сегодня огонь захватил небольшой участок в пойме реки Царицы и добрался до Волго-Ахтубинской поймы.
— За прошедшие сутки на территории Волгоградской области подразделениями пожарной охраны ликвидировано 39 загораний сухой травы и мусора, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по региону. — С помощью спутника в регионе за вчерашний день было зарегистрировано 11 термоточек, благодаря чему удалось вовремя предотвратить распространение огня, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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