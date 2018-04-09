Удушливый запах гари накрыл поселок Ангарский в Волгограде

Поселок Ангарский в Дзержинском районе Волгограда окутало едким запахом гари. По словам местных жителей, из-за резких ароматов им пришлось закрыть балконы и закупорить окна.

— Въедливый запах кружит по улицам уже несколько часов, — рассказывает волгоградка Ирина Михайленко. — По двору летает черная «крошка» от сгоревшего камыша.

В регионе, еще не просохнувшем после сильного наводнения, начала гореть сухая трава. По словам очевидцев, сегодня огонь захватил небольшой участок в пойме реки Царицы и добрался до Волго-Ахтубинской поймы.