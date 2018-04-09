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«С крыши отвалились горящие куски кровли»: пожар у «Звезды» сняли на видео с высоты
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«С крыши отвалились горящие куски кровли»: пожар у «Звезды» сняли на видео с высоты 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Появилось видео крупного пожара на улице Ново-Садовой. Местная киностудия сняли с высоты, как полыхает здание несостоявшегося музея рок-н-ролла рядом с КРЦ «Звезда».
— Со здания падали куски кровли. А дым разлетался на несколько кварталов вокруг, — рассказал автор видео.
Пожар вспыхнул вечером в понедельник, 9 апреля. Огонь распространился на крыше здания на площади 450 квадратных метров. Столб черного дыма был виден практически их всех районов города — от центра до окраин. 63.ru следил за событиями на месте происшествия в режиме онлайн.
По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Однако специалистам предстоит провести обследование здания и экспертизы, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.
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