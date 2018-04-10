В центре Екатеринбурга под окнами полиции прохожие скрутили вора женских сумок

На проспекте Ленина в Екатеринбурге прохожие скрутили молодого человека, который украл сумки из магазина. Инцидент произошел в понедельник, 9 апреля, около 21:30 — прямо под окнами областного главка.

Как рассказал Е1.RU очевидец, двое парней украли из магазина две женские сумки и попытались скрыться. Один из них сбежал, а второго смогли задержать прохожие. Его скрутили прямо на трамвайных путях на Ленина — Хохрякова.

— Обе сумки забрали и передали девушке, которая, видимо, работала продавцом в магазине, — уточнил Е1.RU читатель Иван. — Она рассказала, что каждая из сумок стоит 30 тысяч и, если бы вора не поймали, эту сумму вычли бы из ее зарплаты.

Поимку воришки сняла камера видеорегистратора.

Передали ли молодого человека в полицию или отпустили — неизвестно. В УМВД по Екатеринбургу обещали уточнить информацию о случившемся позже.

Недавно на Сортировке прохожие скрутили мужчину, который бросался на машины и пытался в них сесть.