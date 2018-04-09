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К самарскому офисному центру «Вертикаль» сегодня выезжали 10 пожарных машин
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К самарскому офисному центру «Вертикаль» сегодня выезжали 10 пожарных машин 

ТРК Губерния 34 минуты назад
Очередной экстренный вызов поступил сегодня дежурным, правда, в рамках тренировки. В офисном центре «Вертикаль» прошли пожарно-тактические учения. Им был присвоен повышенный класс сложности. Отрабатывалось взаимодействие спасательных служб и персонала объекта. О ходе учений, их участниках и вызовах, с которыми они столкнулись, расскажет Кирилл Козин.
Сирена, сообщение об эвакуации. Лифты останавливаются и становятся частью системы вентиляции. Сигнал тревоги автоматически поступает к пожарным. Пока они в пути, персонал и посетители должны быть эвакуированы.
Через считаные минуты на место — машина за машиной — прибывают спасатели. Разворачиваются рукава и пожарные лестницы.
По легенде, пламя возникло на четвертом этаже офисного центра. Очаг возгорания находится в местной столовой. Когда эвакуация уже практически произведена, пожарные остаются внутри здания и проверяют этаж за этажом.
Не проверить их нельзя. Из-за сложной планировки и возможного задымления в здании могли ещё остаться люди. У этих учений повышенная сложность.
"Большое количество людей одновременно, в случае эвакуации может произойти давка из-за паники и тому подобное. Поэтому очень важно, чтобы пути эвакуации можно было легко обнаружить, и чтобы сработала система оповещения о пожаре", — рассказал начальник пожарно-спасательной части № 1 Максим Пятков.
Всего же во время учений было задействовано 10 единиц пожарной техники и порядка 45 человек личного состава. Тренировка плановая. Опыт трагедии в Кемерово был учтён.
Учения — не только для пожарных. Свою готовность к экстренным ситуациям демонстрировали и службы безопасности офисного центра.
"Это ежедневно всё проводится, отработка планов эвакуации и взаимодействия административного персонала и службы охраны. Это второе учение, предыдущее проходило в 2015 году", — вспоминает директор комплекса «Сила спорта-Вертикаль» Дмитрий Сухарев.
Сразу после трагических событий в Кемерове в стране началась серия проверок в торговых центрах. Прокуроры вместе с сотрудниками МЧС наведывались и в «Вертикаль». Итоги пока не подведены, они станут известны 13 апреля.
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