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В торговых центрах Подмосковья выявили 3,8 тыс. нарушений норм пожарной безопасности
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В торговых центрах Подмосковья выявили 3,8 тыс. нарушений норм пожарной безопасности 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В ходе проверки, которую проводили сотрудники МЧС России в торгово-развлекательных центрах Подмосковья, были обнаружены более 3 тыс. 800 нарушений требований пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
В ведомстве отметили, что всего было проверено 673 объекта, где постоянно находится много людей, а также детей.
Во время проверки выяснилось, что на 624 объектах обнаружено 3 тыс. 839 нарушений требований пожарной безопасности, из них на 531 торговом и развлекательном центре выявлено 3 тыс. 313 нарушений. В отношении объектов с грубыми нарушениями возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.
Как ранее сообщала «Свободная пресса», пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.
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