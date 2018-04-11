В торговых центрах Подмосковья выявили 3,8 тыс. нарушений норм пожарной безопасности

В ходе проверки, которую проводили сотрудники МЧС России в торгово-развлекательных центрах Подмосковья , были обнаружены более 3 тыс. 800 нарушений требований пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

В ведомстве отметили, что всего было проверено 673 объекта, где постоянно находится много людей, а также детей.

Во время проверки выяснилось, что на 624 объектах обнаружено 3 тыс. 839 нарушений требований пожарной безопасности, из них на 531 торговом и развлекательном центре выявлено 3 тыс. 313 нарушений. В отношении объектов с грубыми нарушениями возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.