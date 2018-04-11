Более 670 ТЦ Подмосковья проверили на пожарную безопасность

По словам зампреда, в регионе продолжаются масштабные проверки торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Проверки проводятся межведомственными комиссиями, в состав которых входят представители правоохранительных органов , специалисты пожарного надзора и органов местного самоуправления. Широко привлекаются к этому процессу представители общественных организаций

«В Московской области уже проверена пожарная безопасность в 673 ТЦ и других объектах с массовым пребыванием людей. Среди наиболее распространенных нарушений, выявляемых в ходе проверок — загромождение путей эвакуации, отсутствие огнетушителей и других первичных средств пожаротушения, а также плохое знание персоналом своего плана действий в случае возникновения пожара или ЧС», — сказал Пестов.

Всего до конца апреля в Московской будут проведены проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в 1212 торгово-развлекательных центрах и объектах с массовым пребыванием людей.