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Более 670 ТЦ Подмосковья проверили на пожарную безопасность
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Более 670 ТЦ Подмосковья проверили на пожарную безопасность 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье уже проверили пожарную безопасность более чем в 670 торговых центрах и других объектах с массовым пребыванием людей, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
По словам зампреда, в регионе продолжаются масштабные проверки торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Проверки проводятся межведомственными комиссиями, в состав которых входят представители правоохранительных органов, специалисты пожарного надзора и органов местного самоуправления. Широко привлекаются к этому процессу представители общественных организаций
«В Московской области уже проверена пожарная безопасность в 673 ТЦ и других объектах с массовым пребыванием людей. Среди наиболее распространенных нарушений, выявляемых в ходе проверок — загромождение путей эвакуации, отсутствие огнетушителей и других первичных средств пожаротушения, а также плохое знание персоналом своего плана действий в случае возникновения пожара или ЧС», — сказал Пестов.
Всего до конца апреля в Московской будут проведены проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в 1212 торгово-развлекательных центрах и объектах с массовым пребыванием людей.
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