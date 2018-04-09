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Почти 9 тыс. пар поженились в Московской области в январе-марте
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Почти 9 тыс. пар поженились в Московской области в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти 9 тыс. браков зарегистрировано на территории Московской области в течение I квартала 2018 г., сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«В I квартале 2018 г. в Московской области зарегистрировано почти 9 тыс. браков», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой.
В пресс-службе добавили, что за 2017 г. в Подмосковье было зарегистрировано более 58,5 тыс. браков. Всего на территории региона насчитывается 106 органов записи актов гражданского состояния.
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