В Самаре ликвидировали открытое горение в здании рядом с КРЦ

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на крыше бывшего ресторана «IL Патио», который находился на реконструкции, произошел в понедельник в 17.01 мск в Самаре по адресу: улица Ново-Садовая, 106Г. По этому же адресу находится КРЦ «Звезда», посетители и сотрудники которого, по данным МЧС, эвакуировались из здания самостоятельно. Никто не пострадал. Пожар был локализован на площади 450 квадратных метров. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.

"В 20.33 по местному времени (19.33 мск) — ликвидация открытого горения. Проливка здания может продолжиться до утра. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте находится начальник регионального главка МЧС. «Сил и средств достаточно. На месте работают 71 человек личного состава и 22 единицы техники», — добавил он.