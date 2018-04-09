В Адыгее МЧС локализует крупное возгорание камыша рядом с жилыми домами

поселке Яблоновском Республики Адыгея МЧС локализует возгорание камыша, огонь распространился на площади около 300 квадратных метров, пишет портал yuga.ru.

Заросли камыша горят на территории, прилегающей к Тургеневскому шоссе. По сообщению замначальника ГУ МЧС по региону Андрея Колесника , сейчас населению угрозы нет.

«Изначально была угроза распространения возгорания и приближения его к жилым постройкам. Сейчас угроза ликвидирована. Пожарные локализовали возгорание и не дают огню распространяться», — отметили в ведомстве.

На месте пожара работают пожарные расчеты, которые локализуют пожар и блокируют его, так как к очагу возгорания невозможно подобраться из-за заболоченности местности.

По словам собеседника, пожарные будут работать до полной ликвидации огня, а затем будут установлены причины возгорания.