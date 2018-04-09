МЧС: Вероятной причиной пожара в Самаре могло стать неосторожное обращение с огнем

Кроме того, Олег Бойко подчеркнул, что из культурно-развлекательного центра эвакуированы 25 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что спасатели испытали сложности при тушении здания, поскольку пожар вспыхнул в час пик. Подъезду пожарной техники мешали припаркованные недалеко от «Звезды» автомобили.