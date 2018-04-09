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МЧС: Вероятной причиной пожара в Самаре могло стать неосторожное обращение с огнем
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МЧС: Вероятной причиной пожара в Самаре могло стать неосторожное обращение с огнем 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он отметил, что площадь возгорания в здании, располагающемся недалеко от культурно-развлекательного центра «Звезда» в Самаре, увеличилась до 450 квадратных метров.
Кроме того, Олег Бойко подчеркнул, что из культурно-развлекательного центра эвакуированы 25 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Отмечается, что спасатели испытали сложности при тушении здания, поскольку пожар вспыхнул в час пик. Подъезду пожарной техники мешали припаркованные недалеко от «Звезды» автомобили.
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