МЧС: Вероятной причиной пожара в Самаре могло стать неосторожное обращение с огнем 

Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он отметил, что площадь возгорания в здании, располагающемся недалеко от культурно-развлекательного центра «Звезда» в Самаре, увеличилась до 450 квадратных метров.
Кроме того, Олег Бойко подчеркнул, что из культурно-развлекательного центра эвакуированы 25 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Отмечается, что спасатели испытали сложности при тушении здания, поскольку пожар вспыхнул в час пик. Подъезду пожарной техники мешали припаркованные недалеко от «Звезды» автомобили.